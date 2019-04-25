انت الان تتابع وزير دفاع سريلانكا:أحد منفذي الهجمات درس في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا، اليوم الأربعاء، أن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا الإرهابية درس في المملكة المتحدة وأستراليا. وقال فيجواردينا -في تصريح للصحفيين نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم-: "أعتقد أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي درس في المملكة المتحدة ثم درس بعد التخرج في أستراليا قبل أن يعود إلى سريلانكا ويستقر بها". وأكد الوزير أن العديد من منفذي الهجوم لديهم صلات دولية، إما عاشوا بالخارج أو درسوا هناك.

ومضى يقول "يمكننا أن نقول بثقة إنه في اليومين القادمين ستتمكن الجهات الأمنية من إحكام السيطرة على الوضع الأمني في البلاد". وكانت سلسلة تفجيرات قد ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة يوم /الأحد/ الماضي؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء

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