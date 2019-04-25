كيف سترد إيران على الضغط الأمريكي المتصاعد؟

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يضغط المحافظون في طهران باتجاه التخلي عن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وهم الذين انتقدوا على الدوام الاتجاه الدبلوماسي للرئيس الإيراني حسن روحاني في التواصل مع الغرب

في إطار ما عرف بسياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران، أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات التي كانت قد أعطتها لبضع دول، للسماح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، بعد قرارها استئناف العقوبات على طهران والمتعاملين معها، فضلا عن قرارها اعتبار (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية. وتأمل الولايات المتحدة من خلال تلك الضغوط، في إجبار الجمهورية الإسلامية على الخضوع لها، عبر حرمانها من عائدات النفط التي تشكل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. فما طرق إيران لمجابهة ذلك؟

امتصاص الصدمات أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن هذه هي الإستراتيجية التي اتبعتها إيران منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، ومعاودته فرض العقوبات على طهران. فبينما تراهن على هزيمة ترامب في انتخابات 2020، قامت الحكومة الإيرانية بتوفير السلع المدعومة

امتصاص الصدمات أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن هذه هي الإستراتيجية التي اتبعتها إيران منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، ومعاودته فرض العقوبات على طهران. فبينما تراهن على هزيمة ترامب في انتخابات 2020، قامت الحكومة الإيرانية بتوفير السلع المدعومة للشرائح الأفقر من مواطنيها، لحمايتهم من ارتفاع الأسعار الناتج عن انهيار العملة، مستفيدة من دعم القوى الأوروبية الكبرى، التي تتمسك بالحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران، ومن صادراتها النفطية إلى بعض الدول بموجب الإعفاءات الأمريكية التي كانت ممنوحة لها. يقول أمير هاندجاني، كبير الباحثين في المجلس الأطلنطي بواشنطن، إن ذلك من الصعب أن يستمر إذا رضخ المستوردون الرئيسيون للنفط الإيراني؛ مثل الصين، وتركيا، والهند، للقرار الأمريكي. وواصل هاندجاني: "إذا لم تستطع إيران تصدير النفط، فلن تستطيع شراء الأدوية والمواد الغذائية من الخارج". Advertisements بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إنها تجري "مشاورات مكثفة" مع حلفاء في المنطقة وخارجها، للحد من تأثير قرار واشنطن بوقف إعفاءاتها لمستوردي النفط الإيراني، بحسب بلومبرج، التي واصلت بالإشارة إلى أن الصين كانت قد اعترضت على القرار الأمريكي الانفرادي ضد طهران. التصعيد والمواجهة التصعيد والمواجهة وتذكر الشبكة أن مسؤولي طهران كثيرا ما يلجؤون إلى الخطابات الحماسية ردا على التهديدات الخارجية، لكن عزلة إيران في الخليج العربي تجعل من الصعب عليها التصرف وفق تلك الخطابات.

في وقت سابق، هذا العام، حذر محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري المعفي من منصبه منذ يومين، إسرائيل مما سماه "اللعب بذيل الأسد"، عقب هجمات إسرائيلية على مصالح إيرانية في سوريا، ومع ذلك فإن طهران لم تأخذ أي رد فعل عسكري. ولوّح الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خمس النفط المتداول في العالم، إذا لم تعد إيران قادرة على تصدير نفطها. وقال علي فتح الله نجاد لشبكة بلومبرج، وهو زميل زائر في معهد بروكينجز بالدوحة، إن على المسؤولين الإيرانيين إدراك أن هناك الكثير من التكاليف المرتبطة بتصعيدهم للتوتر في المنطقة، وستكون هناك تداعيات لأي إجراءات قاسية ستُتخذ في الخليج العربي، ولن يقبل بذلك لا الصينيون، ولا الأوروبيون. بينما قال فؤاد إزادي، وهو خبير السياسة الخارجية في جامعة طهران، إن الخطوة الأمريكية بإلغاء الإعفاءات من غير المرجح لها أن تبلغ مرماها في تقليص مبيعات النفط الإيراني حتى الصفر، لأن ذلك إذا حدث فمن المحتمل أن تقابله طهران بمضاعفة نشاطها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "لكن الخيارات التصعيدية لن تكون ضرورية إذا بقيت إيران قادرة على بيع النفط". وداعًا للاتفاق النووي وداعًا للاتفاق النووي بحسب بلومبرج، يضغط المحافظون في طهران باتجاه التخلي عن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وهم الذين انتقدوا على الدوام الاتجاه الدبلوماسي للرئيس الإيراني حسن روحاني في التواصل مع الغرب.

وأضاف إزادي: "لا يوجد منطق لتمسك إيران بالاتفاق بعد الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة، والانسحاب غير الرسمي للأوروبيين منه. إنها مسألة وقت قبل أن تتعب إيران من هذا الوضع". وتواصل المجلة أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا قد تعهدا يوم الثلاثاء، بمواصلة جهودهما لمساعدة إيران، التي تركز جهودها على إيجاد وسائل على الصعيد التجاري، ترمي إلى تجاوز العقوبات الأمريكية، التي تقول المجلة إنها زادت من حالة عدم الارتياح بين الشركات العالمية المهتمة بالتواصل التجاري مع إيران، وخاصة البنوك.

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