منع دخول مبنى البنك المركزي السريلانكي وسط مخاوف أمنية

جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:

قال مسؤولان بالبنك المركزي في سريلانكا لرويترز إن مسؤولي الأمن منعوا الدخول والخروج من المبنى اليوم الخميس بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

كما تم منع حركة المرور في الشارع الذي يوجد به البنك والذي يقع على مقربة من مركز التجارة العالمي.