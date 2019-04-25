كوريا الشمالية: سنرد على التدريبات العسكرية بين سول وواشنطن

جدة - عمرو شويل بيونج يانج -الخليج 365:

هددت كوريا الشمالية اليوم الخميس بالرد، وذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاق تدريبات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن متحدث باسم لجنة إعادة التوحيد في كوريا الشمالية قوله إن “أعمال الغدر” التي قامت بها سول “خيبت آمالنا” ومثلّت “استفزازا عسكريا”.

وتنظر بيونج يانج إلى تلك التدريبات على أنها عمل استفزازي وتدريب على غزو كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي إن هذه التدريبات تعد “تحديا صريحا” لإعلان بانمونجوم الذي وقعه قائدا الكوريتين العام الماضي، مضيفا: “سيكون هناك رد مقابل على ذلك من جانب جيشنا”.