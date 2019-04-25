منظمات دولية تندد بجريمة النظام السعودي اثر أعدمه لعدد كبير من شيعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن 33 على الأقل من 37 سعوديا أعدمتهم السلطات السعودية، الثلاثاء بعد إدانتهم ب”تبني الفكر الإرهابي”، ينتمون إلى الطائفة الشيعية البلاد.

وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” لوكالة “فرانس برس” الأربعاء “هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنّهم شيعة”.

ونفذت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، أحكام الإعدام على 37 شخصا بينهم متهمون بقضايا سياسية في كلا من عسير والمنطقة الشرقية والقصيم.

وقالت وكالة أنباء السعودية الرسمية، “واس” نقلا عن وزارة الداخلية، “أصدرت وزارة الداخلية ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من الشرقية، والقصيم وعسير، بالإضافة إلى مكة والمدينة المنورة والطائف.”

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وأضاف أن أحكام الإعدام تأتي بتهم تتعلق بتشكيل خلايا إرهابية للإفساد وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد”.

يشار إلى النظام السعودي أعدم خلال الفترات الماضية مئات الأشخاص في كل من المنطقة الشرقية والقطيف بتهمة سياسية بحسب ما أكدت منظمات دولية منها منظمة هيومن رايتس ووتش.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية «إن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية ما هو إلا مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد».

وأضافت المنظمة تعليقا على إعدام السعودية لـ37 مواطنًا في يوم واحد «يعدّ إعدام السعودية لـ 37 شخصًا في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم والحكم على عبدالكريم الحواج بالإعدام على خلفية “جرائم” ارتكبها عندما كان دون سن الـ 18، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

وأوضحت أنّ «السعودية من الدول الخمس الأوائل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام وقد نفذت منذ بداية العام 104 عملية إعدام».