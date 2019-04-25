المجلس العسكري السوداني: مستعدون لتسليم السلطة «الآن» للشباب إذا كانوا جاهزين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي - صورة أرشيفية

ترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الأربعاء، بقاعة وزارة الداخلية اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني، وذلك بحضور الفريق أول شرطة الطيب بابكر على عضو المجلس والفريق أول شرطة بابكر أحمد الحسين، المدير العام لقوات الشرطة ونائبه وأعضاء المجلس من الوزارات ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع تقرير خريف عام ٢٠١٨ وخطة خريف ٢٠١٩. وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو دعمه ومساندته للمجلس، داعيا أن يكون التنفيذ أولا بأول وتكوين لجان بالولايات للوقوف على الأحوال من قريب وإيجاد المعالجات اللازمة لمخاطر الخريف.

وكشف حميدتي عن عثورهم اليوم على أموال طائلة تخص النظام السابق، مشيرا إلى أن أي شخص أفسد سيحاسب والأموال التي نهبت سترد والقانون سيأخذ مجراه، مؤكدا أن البلد يتمتع بخير كثير، وإيداع تلك الأموال في حساب بنك السودان المركزي لتوفير القمح والدواء والوقود.

وأضاف أن زمن المجاملة والوساطة قد انتهى دون رجعة، والمفسدون والمجرمون ستتم محاسبتهم وفق القانون.

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وقال: «نشرنا قوات الدعم السريع في كل الولايات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، ومستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين»، معلنًا بدء تسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر على، عضو المجلس العسكري الانتقالي، دعا إلى نشر التوعية والتثقيف وسط المواطنين للمحافظة على نظافة المجاري ومصارف السيول والأمطار وعدم السكن في مناطق الهشاشة، مشيرا إلى دعم المجلس القومي بجانب الاهتمام بالموارد البشرية وتقوية مشروع الإنذار المبكر وتجهيز الآليات والأجهزة الفنية، استعدادا لفصل الخريف والعمل على زيادة مشاريع تخزين المياه.

المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) بابكر أحمد الحسين، أشاد باهتمام المجلس العسكري الانتقالي بخطة خريف العام 2019، مشيرا إلى اهتمام المجلس بتفيذ التوصيات الخاصة بتوفير الدعم اللازم لإنجاح خطة المجلس بالمركز والولايات والتي تستهدف توعية المواطنين وإرشادهم بضرورة التعامل الجيد لتصريف مياه الأمطار للاستفادة منها في مشاريع حصاد المياه، مؤكدا استعداد وجاهزية الدفاع المدني للاضطلاع بدوره في مجابهة كل المهددات والمخاطر التي تنتج من السيول والأمطار.