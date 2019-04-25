"لقطة عجيبة" لحراس زعيم كوريا الشمالية عند وصول قطاره لروسيا

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أظهر مقطع فيديو لقطة "عجيبة" لطاقم الحراسة الخاص بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهم يمسحون أبواب القطار الذي كان يستقله لدى وصوله إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية.
ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى المدينة عبر قطاره الشهير، من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأظهر الفيديو عشرات الحراس، وقد نزلوا من القطار قبل أن يتوقف، فيما توجه عددٌ منهم لتنظيف المقابض والباب الذي من المتوقع أن يخرج منه زعيم كوريا الشمالية.
ويسعى كيم جونغ أون إلى الحصول على دعم روسيا في مواجهة العقوبات الغربية وموقفه في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي.
وسبق أن لفت حراس الزعيم الكوري الشمالي الأنظار، عندما وصل كيم جونغ أون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي قبل أشهر في أول قمة تجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك.
وشوهد عدد كبير من الحراس وهم يركضون بجانب سيارة الزعيم على الجانبين، فيما بدا أنه أسلوب لحمايته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.