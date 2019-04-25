المصريون لعمرو واكد بعد حساباته الكاذبة : يا فاشل .. يافاشل

كتبت : دينا الحسيني
سخر المصريين علي تويتر من الخائن عمرو واكد وتغريداته الكاذبة حول نتيجة الإستفتاء علي مواد تعديل الدستور، ومحاولته التشكيك في احتساب الأرقام التى أعلنتها رسمياً الهيئة الوطنية للإنتخابات، والتى جاءت معبرة عن أراء المصريين الذين توافدوا علي لجان الإقتراع علي مدي ثلاث أيام متتالية في مشهد وطني لن ينساه التاريخ .
إذ غرد واكد مؤخرا عبر حسابه على تويتر : " أنه بحساب النسبة المئوية 88.83% للموافقين و11.17% للرافضين و3.06% للأصوات الباطلة تصبح نتيجة الانتخابات 103.06% فى موقف يعبر عن جهل وضعف علاقة...
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