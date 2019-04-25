بالفيديو.. مصطفى الفقي: "البشير" هو مدبر محاولة إعتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا

كتب: أحمد أبوعقيل

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لم يكن يعلم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، وكان أكثر حكام السودان عداءً لمصر.

وأضاف في لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الرئيس السوداني المخلوع، تفنن في إعدام أي وجود مصري في السودان، موضحًا أن نظام البشير هو من دبر محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا.

وتابع أن الشعب السوداني شعب عريق وديمقراطي ومتدين، ولديه حساسية من التدخلات الخارجية داخل بلاده، فضلًا عن أنه واعي سياسيًا بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن السودان ليست بلدا فقرًا ولكن هناك سوء إدارة لمواردها.

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وأشار إلى أن أمريكا من القوى الفاعلة في السودان، كما أن دول الخليج وروسيا لها تأثير في الخرطوم، موضحًا أن تركيا فقدت حليفًا في المنطقة بعد الإطاحة بـ«البشير».

وذكر أن الاقتلاع الكامل لنظام البشير يحتاج بعض الوقت، ومهلة الـ3 أشهر غير كافية لترتيب أوضاع السودان، متابعًا: «نحن مع وجود حكومة مدنية في السودان ولكنها تحتاج إلى قائد، وأحد التصورات السليمة وجود تمثيل للقوات المسلحة في المجلس الانتقالي».