"فيسبوك" أعلن تسجيل أرباح بالربع الأول بالرغم من غرامة مالية كبيرة متوقعة

أعلن موقع "​فيسبوك​"، "تسجيل أرباح في الربع الأول من هذا العام"، بالرغم من تخصيص مليارات عدّة من الدولارات لغرامة مرتقبة قد يفرضها المشرّعون الأميركيون بسبب انتهاكات تتعلّق بالخصوصية، ما دفع بأسهم الموقع إلى الارتفاع في البورصة.

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