سلطات فرنسا تحقق بتسريب مذكرة سرية بشأن استخدام "أسلحة فرنسية باليمن"

كشفت مصادر لوكالة "فرانس برس"، أنّ "السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا حول تسريب مذكرة عسكرية سرية كشفت استخدام ​الإمارات​ و​السعودية​ أسلحة فرنسية في ​اليمن​".

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