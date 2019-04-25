التايمز: مفجرا فندقين في سريلانكا تلقيا تعليما خاصا وكانا إبني مليونير

لفتت صحيفة "التايمز" في ​تقرير​ بعنوان "مفجرا فندقين في ​سريلانكا​ تلقيا تعليما خاصا وكانا إبني مليونير"، الى إن الشقيقين اللذين فجرا اثنين من ​الفنادق​ وقتلا عشرات السياح أبناء مليونير وكانا يعيشان حياة مترفة مرفهة وحظيا بتعليم خاص قبل تحولهما للتطرف والتشدد.

ولفتت الصحيفة البريطانية الى إن والد الشابين، إنصاف وإلهام، تاجر توابل شهير وأحد أقطاب المجتمع في سريلانكا. وذكرت أن إنصاف كان يمتلك منجما للنحاس على مشارف العاصمة كولولمبو. وتعتقد ​الشرطة​ أن هذا المنجم شهد إعداد المتفجرات.

واشارت إلى أن الشقيقين كانا يقيمان في منزل ضخم في أحد ضواحي العاصمة يمتلكه والدهما محمد يوسف إبراهيم، الذي يوصف بأنه أحد أقطاب التجارة في سريلانكا.

واستهدفت هجمات ثلاث كنائس وأربعة فنادق رئيسية في عاصمة سريلانكا يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا وإصابة مئات آخرين.