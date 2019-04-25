"الجمهورية" عن مستشار للحريري: المطروح للبحث هو تجميد موقت لجزء من الزيادات للموظفين

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مستشار بارز لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​، تأكيده أنّ "المطروح للبحث هو تجميد موقت لجزء من الزيادات الّتي حصل عليها الموظفون بموجب ​سلسلة الرتب والرواتب​، وليس الاقتطاع الدائم لهذا الجزء". ولاحظ المستشار أنّه "تبيّن أنّ "السلسلة" المعتمَدة كانت أقرب إلى قفزة متهوّرة في المجهول منها إلى علاج مدروس، أوّلًا لأنّ حسبة الأرقام افتقرت إلى الدقّة، وثانياً لأنّ ​المجلس الدستوري​ أوقف ضريبتَين كانتا ستساهمان في زيادة مداخيل الخزينة، والنتيجة أنّ الدولة "فاتت بالحيط" وأصبحت أمام خيارات قاسية، ليثبت أنّ الحقّ مع رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في اعتراضه منذ الأساس على طريقة مقاربة هذا الملف".

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