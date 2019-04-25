عبدالله: الكلام عن استثناء المصارف في مساهمة خفض العجز كلام غير مريح

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله الى ان "البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الحكومة ثقة المجلس النيابي يجب أن لا يبقى حبرا على ورق، والتضامن الوزاري هو اليوم أكثر من أي وقت مضى يؤمن القاعدة الأساسية لمواجهة وطنية لكافة الاستحقاقات الخارجية والداخلية".
واعتبر عبدالله في تصرح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إنها مسؤولية الجميع، فلنرتقي متكاتفين لتحصين وحدتنا الداخلية".
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