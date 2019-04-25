عبدالله: الكلام عن استثناء المصارف في مساهمة خفض العجز كلام غير مريح

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ الى ان "​البيان الوزاري​ الذي نالت على أساسه ​الحكومة​ ثقة ​المجلس النيابي​ يجب أن لا يبقى حبرا على ورق، والتضامن الوزاري هو اليوم أكثر من أي وقت مضى يؤمن ​القاعدة​ الأساسية لمواجهة وطنية لكافة الاستحقاقات الخارجية والداخلية".

واعتبر عبدالله في تصرح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "إنها مسؤولية الجميع، فلنرتقي متكاتفين لتحصين وحدتنا الداخلية".