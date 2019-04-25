حوري: اقتربنا من الصيغة النهائية للموازنة والحريري لم يتقدم بأي ورقة محددة بأفكاره

أعلن مستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، النائب السابق ​عمار حوري​، "أنّني أعتقد أنّنا اقترابنا من الصيغة النهائية لمشروع ​الموازنة​، لعرضه على ​مجلس الوزراء​"، لافتًا إلى أنّ "وزير المال ​علي حسن خليل​ تقدّم بمشروع الموازنة وهو عبارة عن ألف صفحة، وهو يحتاج إلى نقاش فعلي وعميق على طاولة مجلس الوزراء وربّما يحتاج لأكثر من جلسة، بخاصّة أنّ الموازنة مفصلية للمرحلة المقبلة في ​تاريخ لبنان​".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "في اللحظة الّتي يرى فيها الحريري أنّ الأمور نضجت، سيوزّع المشروع على الوزراء لمناقشته على طاولة الحكومة"، مشدّدًا بموضوع تخفيضات الموازنة، على أنّ "حتّى هذه اللحظة لا موقف نهائيًّا من أي فريق ولا تزال هناك نقاشات لكثير من الأفكار لحسمها".

وبيّن حوري أنّ "الحريري يستمع إلى كلّ القوى السياسية ويكوّن رأيًا"، مؤكّدًا أنّ "استباق وحسم أفكار معيّنة متعلقّة بالموازنة، ليس مفيدًا ولا دقيقًا". ورأى "أنّنا في البلد قادرون على الخروج من الأزمة، وإمكاناتنا ليسم قليلة وأفكارنا غنية".

وركّز على أنّ "الحريري لم يتقدّم بأي ورقة محدّدة بأفكاره. حتّى الآن، لا حسم لأي فكرة، مع تغليب المصلحة العامة وعدم استهداف ذوي الدخل المحدود".