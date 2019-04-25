الأب نعمه زار الأب مونس مهنئا بكتابه "أناشيد حياة"

زار رئيس عام الرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأب العام ​طنوس نعمه​ برفقة الأب شربل رعد، الأب البروفسور ​يوسف مونس​ مهنئا إياه بكتابه "أناشيد حياة". وشكر مونس للأب معمة "هذه الإلتفاتة الكريمة وهذا التقدير والمحبة والإحترام لأبناء الرهباينة التي يرأسها".

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