قوى الأمن: توقيف 137 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1014 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 137 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 24 نيسان 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة ونشل".

وأفادت بـ"ضبط 1014 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".