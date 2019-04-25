حواط عن "إنجازات العهد القوي": "الحبل على الجرار بهمّة رجالاته"

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، إلى أنّ "إنجازات" العهد القوي: وزارة الخارجية تغطّي تسريبات محادثات وفد لبناني رسمي في واشنطن، وزارة الدفاع تؤكّد أنّ لا حاجة لاستراتيجية وطنية دفاعية وتضعف معنويات جيشنا البطل، ووزارة المهجرين تتخبّط في تدعيم عودة المهجرين، وتثير الخوف في نفوسهم".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحبل على الجرّار بهمّة رجالاته".
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