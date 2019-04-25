حواط عن "إنجازات العهد القوي": "الحبل على الجرار بهمّة رجالاته"

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، إلى أنّ "إنجازات" العهد القوي: ​وزارة الخارجية​ تغطّي تسريبات محادثات وفد لبناني رسمي في ​واشنطن​، ​وزارة الدفاع​ تؤكّد أنّ لا حاجة لاستراتيجية وطنية دفاعية وتضعف معنويات جيشنا البطل، و​وزارة المهجرين​ تتخبّط في تدعيم عودة المهجرين، وتثير الخوف في نفوسهم".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحبل على الجرّار بهمّة رجالاته".