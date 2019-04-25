رويترز: إغلاق طريق المطار في كولومبو بعد رصد سيارة مشبوهة

أفادت وكالة "رويترز" عن إغلاق ​طريق المطار​ في ​كولومبو​ بعد رصد ​سيارة​ مشبوهة في ساحة انتظار، كاشفة أن السلطات في سريلانكا تطلب من العاملين في البنك المركزي البقاء في مقر عملهم لاحتمال وقوع انفجار بالقرب منه.

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