الشرطة السريلانكية: لا إصابات في الانفجار في بلدة بوغودا

اعلنت الشرطة السريلانكية ان لا إصابات في الانفجار الذي وقع في بلدة بوغودا، موضحة أن الانفجار الأخيرة وقع في حاوية للنفايات بمنطقة خالية من السكان.
ورجحت الشرطة السريلانكية أن يكون قد تم رمي العبوة في صندوق للنفايات بهدف التخلص منها.
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