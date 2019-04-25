حاكم مصرف لبنان: غير صحيح الكلام عن قرض أو هبة مصرفية للدولة

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يجري تداوله عن وجود توجّه لدفع المصارف اللبنانية الى تقديم قرض كبير للدولة اللبنانية بقيمة 10 مليارات دولار بفائدة صفر في المئة، أو هبة ستقدمها المصارف الى الدولة، مؤكدا أن "المصارف تدعم كل مشروع اصلاحي".
وعن ماهية الآلية المعتمدة بين الحكومة والمصارف للخروج من الأزمة الإقتصادية، اشار سلامة في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى الحاجة الى اقرار الموازنة لكي تستطيع المصارف ان تتحرّك، مؤكدا للبنانيين أن "الأوضاع مستقرّة".
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