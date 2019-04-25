حاكم مصرف لبنان: غير صحيح الكلام عن قرض أو هبة مصرفية للدولة

نفى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ما يجري تداوله عن وجود توجّه لدفع ​المصارف اللبنانية​ الى تقديم قرض كبير للدولة اللبنانية بقيمة 10 مليارات ​دولار​ بفائدة صفر في المئة، أو هبة ستقدمها المصارف الى الدولة، مؤكدا أن "المصارف تدعم كل مشروع اصلاحي".

وعن ماهية الآلية المعتمدة بين ​الحكومة​ والمصارف للخروج من الأزمة الإقتصادية، اشار سلامة في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى الحاجة الى اقرار ​الموازنة​ لكي تستطيع المصارف ان تتحرّك، مؤكدا للبنانيين أن "الأوضاع مستقرّة".