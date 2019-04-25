المجلس العسكري الانتقالي السوداني ينظر في استقالة 3 من أعضائه

قال الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها.
وقد تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر عليباستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.
جاء ذلك عقب لقاء عقد بين المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء وقادة الاحتجاجات، حيث أعلن المجلس التوصل إلى "اتفاق على أغلب مطالب" المعارضة.
وقال المجلس العسكري إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير
وأكد كباشي أن المجلس وقوى الحرية والتغيير يكملان بعضهما، مشيرا إلى أن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير
من جانبه وصف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير الاجتماع مع المجلس العسكري بالإيجابي مؤكدا التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة تدرس ترتيبات العملية الانتقالية وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة.
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