قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن كل المؤشرات تدل على أن تفجيرات يوم الأحد التي قتلت 359 شخصاً في سريلانكا استلهمت نهج تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد بومبيو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي.بي.إس نيوز)، أن "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش".
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كان التنظيم المتشدد قد تبنى الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا، الأحد الماضي، وخلفت مئات الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: كل المؤشرات تدل على أن هجمات سريلانكا استلهمت نهج "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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