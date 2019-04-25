بومبيو: كل المؤشرات تدل على أن هجمات سريلانكا استلهمت نهج "داعش"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن كل المؤشرات تدل على أن تفجيرات يوم الأحد التي قتلت 359 شخصاً في سريلانكا استلهمت نهج تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد بومبيو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي.بي.إس نيوز)، أن "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش".

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كان التنظيم المتشدد قد تبنى الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا، الأحد الماضي، وخلفت مئات الضحايا.