حالة الطقس: حار وجاف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، حارا وجافا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تهب رياح شمالية نشطة على طول الساحل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 25 – 13، الخالصة (كريات شمونه) 29 – 16، صفد 22 – 13، طبرية 32 – 14، الناصرة 25 – 14، حيفا 25 – 14، يافا 29 – 14، القدس المحتلة 25 – 13، عسقلان 23 – 15، عين جدي (البحر الميت) 33 – 23، بئر السبع 31 – 12، أم رشرش (إيلات) 35 – 18.

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ويوم غد، الجمعة، من المتوقع أن يكون الجو صافيا حتى غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بعد غد، السبت، إلا أنها تبقى أعلى من المعدلات السنوية، ويكون الجو غائما جزئيا.

كما يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم في منطقة الساحل، ويبقى الطقس حارا وجافا بدرجات أعلى من المعدلات السنوية، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.