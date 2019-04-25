- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر القوات القطرية تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع أكاديمية بريطانية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 06:50 صباحاً - أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم الغانم، مباحثات عسكرية مع قائد أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية نيلسون بول.
وأكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان مقتضب لها، اليوم الأربعاء، أن "الغانم" ناقش مع "بول"، في مكتبه، العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وشارك في اللقاء اللواء الركن فهد بن مبارك قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، والعميد الركن عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.
وعسكرياً، ترتبط قطر وبريطانيا بعلاقات قوية، برزت خلال الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017 ؛ إذ إن البلدين أبرما صفقات لتزويد الدوحة بمعدات عسكرية.
وكانت بريطانيا وافقت في مارس 2018، على تزويد قطر بـ24 طائرة تايفون من نوع "9 هوك".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات القطرية تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع أكاديمية بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.