انت الان تتابع تفاصيل خبر القوات القطرية تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع أكاديمية بريطانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 06:50 صباحاً - أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم الغانم، مباحثات عسكرية مع قائد أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية نيلسون بول.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان مقتضب لها، اليوم الأربعاء، أن "الغانم" ناقش مع "بول"، في مكتبه، العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وشارك في اللقاء اللواء الركن فهد بن مبارك قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، والعميد الركن عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.

وعسكرياً، ترتبط قطر وبريطانيا بعلاقات قوية، برزت خلال الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017 ؛ إذ إن البلدين أبرما صفقات لتزويد الدوحة بمعدات عسكرية.

وكانت بريطانيا وافقت في مارس 2018، على تزويد قطر بـ24 طائرة تايفون من نوع "9 هوك".