بدء أعمال القمة الأولى لبوتين وكيم في فلاديفوستوك الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله زعيم كوريا الشمالية - رويترز
بدأت، اليوم الخميس، أعمال القمة الأولى التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وقال بوتين للزعيم الكوري الشمالي إنه يتوقع أن تساعد زيارته لروسيا البلدين على فهم كيفية التوصل إلى تسوية على شبه الجزيرة الكورية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب عن ترحيبه بجهود كيم لتطبيع علاقات بيونج يانج مع الولايات المتحدة.
بدوره، أكد كيم جونج أون أن قمته مع الرئيس بوتين ستساعد في التقييم المشترك لقضايا شبه الجزيرة الكورية وتنسيق مواقفها.
والتقى كيم وبوتين في قمتهما غير المسبوقة في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث من المحتمل أن يسعى كيم للحصول على دعم روسي، في وقت أصبحت فيه المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن معلقة.
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