الان تتابع سماع دوي انفجار في بلدة بوجودا شرقي العاصمة السيرلانكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 7:25 ص, 25 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قالت شرطة سريلانكا وسكان أنهم سمعوا صباح اليوم الخميس دوي انفجار في بلدة بوجودا على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو.

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