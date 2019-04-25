كتبت - انجي طه:
أكدت نقابة الصحفيين، أن الوسط الصحفي والإعلامي تلقى بمزيج من الصدمة والاستياء وفي مقدمته مجلس النقابة بالاعتداء الغاشم الذي تعرض له الزميل المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم عبدالرحمن جمال من اثنين من لاعبي فريق نادي الزمالك وطبيبه وأحد إداريه وأحد عامليه، والذي وقع مساء أمس الثلاثاء
خلال تأديته لعمله في تغطية مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز والأحداث التي تلتها.
وأضافت النقابة فى بيان لها، أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة تابعا على مدار الساعة حالة الزميل عبد الرحمن جمال منذ الاعتداء عليه وتعرضه لإصابات...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجاوزات مباراة بيراميدز.. «الصحفيين» تحظر نشر أسماء وصور 5 من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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