البنتاغون: أميركا واثقة أنها ستضمن مع دول التحالف هزيمة داعش وتحقيق أهداف ترامب بسوريا

أعلن المتحدث باسم وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكوماندر شون روبرتسون، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية على ثقة من أنّها ستضمن مع دول التحالف هزيمة دائمة لتنظيم "داعش" وتحقيق الأهداف الأخرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب في سوريا، بعد سحب القوات الأميركية، بما في ذلك منع الفراغ الأمني الّذي قد يزعزع استقرار المنطقة ويتناول المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحماية شركائنا في مكافحة "داعش".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "مناقشات مكثّفة لا تزال مستمرّة مع تركيا لمعالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود السورية"، لافتًا إلى أنّه "تمّ التحدّث بإسهاب إلى الحلفاء على مختلف المستويات حول كيفيّة المضي قدمًا في السحب الآمن لقواتنا من شمال شرقي سوريا وتثبيت المناطق المُحرَّرة".
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