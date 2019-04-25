هوك: العقوبات حرمت إيران أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط

أعلن الممثل الأميركي الخاص ل​إيران​ ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك أن "العقوبات التي فرضتها ​الولايات المتحدة​ على إيران حرمت ​الحكومة الإيرانية​ أكثر من عشرة مليارات ​دولار​ من إيرادات ​النفط​".

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