لفتت مصادر مصرفية عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "​المصارف​ والمؤسسات المالية تراقب ما ستتضمنه ​الموازنة​ لكي يُبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرة الى أن "قرار مشاركة المصارف في عملية الإنقاذ للمالية العامة، يتوقف على اقتناعها بصدقية وجدّية انطلاق المشروع التقشفي الاصلاحي، لأنّها لا تريد تكرار تجربة "باريس3".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: المصارف تراقب ما ستتضمنه الموازنة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.