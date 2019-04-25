شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «إيداى».. إعصار جديد يتجه نحو موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

قالت الأمم المتحدة امس الأربعاء إنه بعد مرور شهر على تدمير إعصار استوائي أجزاء من موزمبيق، يتجه إعصار جديد صوب الدولة الأفريقية.

وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يضرب الاعصار الاستوائي "كينيث" جزر القمر، ويصل إلى اليابسة في موزمبيق اليوم الخميس.

وقال بيان المكتب الأممي: "هناك خطر كبير من فيضان الانهار عند هطول أمطار غزيرة. ومن المتوقع حدوث دمار كبير بسبب الرياح القوية المصاحبة للإعصار".

وأضاف: "في موزمبيق، أوصت الإدارة الوطنية للموارد المائية المواطنين الذين يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية أن ينتقلوا إلى مناطق آمنة مرتفعة".