أستاذ علوم سياسية يفضح الإخوان: يلجأون لأساليب سطحية فى التحريض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لجوء الإخوان لأساليب وأنماط في الممارسة على أمثال الصور المفبركة والأكاذيب بصورة سطحية وشكلية غير مؤثر، وهناك فارق بين ابتداع أساليب جديدة للمعارضة الحقيقية وبين أتباع مثل هذه الأمور والتي تؤكد علي عبث الإخوان .
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن من يوجه كل تلك الأكاذيب هم إعلاميين شكليين محسوبين علي الإعلام المعادي والذي يسعي لاتباع أي شيء بعد أن فشل في الحشد ضد المناخ السياسي الراهن في مصر وليس المقاطعة والانسحاب من المشهد السياسي وهو ما رد عليه المواطنيون بالمشاركة الاستفتاء.
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