أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي قرارا نافذا على أصله منع بموجبه "مجلة الشراع" وموقعها الالكتروني المملوكة من "المؤسسة الاتحادية للطباعة والنشر ش.م.م ممثلة بمديرها العام ورئيس تحريرها حسن صبرا من التعرض للمستدعي جهاد العرب أو تناول اسمه أو استعمال العبارات المسيئة لسمعته وكرامته بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء على الموقع المذكور أو عبر أي حسابات أو وسائل التواصل الإجتماعي تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة عن كل مخالفة لهذا القرار.
وكان العرب تقدم باستدعاء بواسطة وكيله القانوني مارك حبقة حول "أخبار ومقالات ملفقة وكاذبة وردت على الموقع الالكتروني للمجلة أو في أعدادها الورقية بشكل مستمر وبوتيرة تصاعدية".
وجاء في تعليل القرار أن "حرية الإعلام والتعبير التي يكفلها القانون تقف عند حدود تناول هذه الحرية لشخص وكرامة الأفراد".
كانت هذه تفاصيل خبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن يمنع "الشراع" من التعرض لجهاد العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.