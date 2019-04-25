مصادر المردة للشرق الأوسط: لقاء الصيفي ليس موجها ضد أحد وغير مرتبط بالانتخابات الرئاسية

لفتت مصادر "​تيار المردة​"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "التواصل مع "​حزب الكتائب اللبنانية​" هدفه تفعيل الأمور الّتي نرى فيها قواسم مشتركة، وإن كنّا على يقين بأنّ هناك خلافًا سياسيًّا فيما بيننا بالتعاطي مع بعض الملفات".

وشدّدت على أنّ "لقاء ​الصيفي​ ليس موجّهًا ضدّ أي من القوى السياسية الأُخرى، كما أنّه غير مرتبط على الإطلاق ب​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة".