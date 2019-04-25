لفتت مصادر "تيار المردة"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "التواصل مع "حزب الكتائب اللبنانية" هدفه تفعيل الأمور الّتي نرى فيها قواسم مشتركة، وإن كنّا على يقين بأنّ هناك خلافًا سياسيًّا فيما بيننا بالتعاطي مع بعض الملفات".
وشدّدت على أنّ "لقاء الصيفي ليس موجّهًا ضدّ أي من القوى السياسية الأُخرى، كما أنّه غير مرتبط على الإطلاق بالانتخابات الرئاسية المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المردة للشرق الأوسط: لقاء الصيفي ليس موجها ضد أحد وغير مرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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