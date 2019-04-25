الأخبار: الحريري أكد لسلامة أن لا زيادة ضريبية على المصارف في الموازنة

كشفت مصادر مصرفية لصحيفة "الأخبار" أن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، أبلغ ​جمعية المصارف​، في اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبين مجلس إدارة الجمعية أمس، أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أكّد له أنْ "لن يكون هناك أي زيادة ضريبية على المصارف في موازنة عام 2019".

ولفتت الصحيفة الى أن الحريري كان قد طرح استثناء المصارف من زيادة الضريبة على ربح الفوائد، إلا أن مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ"الأخبار" أن "مشروع ​الموازنة​ الذي رفعه وزير المال ​علي حسن خليل​ إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​ لا يتضمن مثل هذا الاستثناء".