حنكش: لقاء الجميل- فرنجية تناول الملفات التي تشكل أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق

وَضَعَ عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، لقاء الصيفي بين رئيس "الكتائب" سامي الجميل ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، يوم أمس، في "إطار استكمال سلسلة اللقاءات الّتي بدأت منذ فترة، كما في السياق الطبيعي للتواصل المستمر منذ زمن".
ولفت في تصريح صحافي، إلى "رمزية زيارة فرنجية إلى بيت "الكتائب"، الّتي تأتي تتويجًا لعلاقة طويلة بين الجانبين"، موضحًا أنّ "البحث تناول بشكل أساسي الملفات والقضايا الّتي تشكّل أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها للتعاون والتنسيق، بما يحقّق مصلحة البلد الّذي يمرّ بأدقّ أزمة في تاريخه الحديث".
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