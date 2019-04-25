زاسبيكين: هناك استغلال سياسي لقضية النازحين السوريين من قبل الجهات الغربية

اشار السفير الروسي في ​بيروت​ ​الكسندر زاسبيكين​ في تصريح تلفزيوني، الى ان هناك استغلال سياسي لقضية ​النازحين السوريين​ من قبل الجهات الغربية للضغط على السلطات السورية.

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