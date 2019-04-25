بوتين يصل الى فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي، وصل يوم أمس على متن قطاره المصفح إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية، لعقد قمته الأولى مع بوتين، بينما تسعى بيونغ يانغ. والقمة التي سيعقدها كيم مع بوتين، ستكون أول لقاء له مع رئيس دولة أخرى منذ عودته من هانوي حيث منيت محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفشل في شباط الماضي.
من جانبه، قال الكرملين أمس إن المحادثات السداسية، المتوقفة حاليا، كانت الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعامل مع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكن كل الجهود الأخرى تستحق الدعم أيضا.
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