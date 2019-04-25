ساندرز: على أميركا أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الإستبدادي بالسعودية

شدّد السيناتور الأميركي ​بيرني ساندرز​ -الساعي للفوز بترشيح "الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية- على أنّ "الإعدامات الجماعية الّذي نفّذتها ​السعودية​ بحقّ 37 شخًا، "تؤكّد كم أصبح ملحًّا على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الإستبدادي في السعودية".

وبيّن أنّ "على الولايات المتحدة أن تظهر للعالم أنّ السعوديين ليس لديهم صكًّا مفتوحًا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان وإملاء سياستنا الخارجية".

وكانت قد نفذّت السلطات السعودية يوم الثلثاء حكم الإعدام بحقّ 37 سعوديًّا في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة ​الرياض​، ​مكة المكرمة​، ​المدينة المنورة​، منطقة القصيم والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية.