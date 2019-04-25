محكمة يابانية توافق على إخلاء كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار

وافقت محكمة منطقة طوكيو على إخلاء سبيل الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، وحددت الكفالة ب500 مليون ين أي 4.5 مليون دولار، ما يعني أن بامكان غصن أن يخرج قريباً من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة.
يذكر أن غصن يواجه أربعة اتهامات تراوح بين عدم الاعلان عن كامل راتبه الى استغلال أموال شركة نيسان لمصالحه الشخصية.
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