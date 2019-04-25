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إنذار مبكر بأمطار رعدية بمنطقتي الحرمين بالسعودية

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كتبت - ليندا سليم:

أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد بالسعودية تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعاً هطول أمطار رعدية وغبار معيق للرؤية.
وأوضحت الهيئة أن أجزاءَ من العاصمة المقدسة ستشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات

البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي لجريان السيول، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الخميس وتشمل مدن ميسان وبني سعد والطائف وعشيرة ومدركة والشفا والهدا والأجزاء المجاورة.

فيما يستمر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار

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والعوالق الترابية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، على مدن الطائف وتربة وميسان وبني سعد وعشيرة والأجزاء المجاورة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحديداً في مدن اليتمة ومهد الذهب وبدر وينبع النخل والفقرة والأجزاء المجاورة.

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