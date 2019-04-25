إنذار مبكر بأمطار رعدية بمنطقتي الحرمين بالسعودية

كتبت - ليندا سليم:
أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد بالسعودية تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعاً هطول أمطار رعدية وغبار معيق للرؤية.
وأوضحت الهيئة أن أجزاءَ من العاصمة المقدسة ستشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات
فيما يستمر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار
وتشهد منطقة المدينة المنورة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحديداً في مدن اليتمة ومهد الذهب وبدر وينبع النخل والفقرة والأجزاء المجاورة.
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