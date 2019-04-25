بومبيو: المؤشرات تدل على أن هجمات سريلانكا استلهمت نهج داعش

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إن "كل المؤشرات "تدل على أن تفجيرات يوم الأحد التي قتلت 359 شخصا في سريلانكا استلهمت نهج تنظيم داعش.

وقال بومبيو في المقابلة مع قناة (سي.بي.إس

نيوز) "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش ".

نفذت قوات الجيش في سريلانكا "تفجيرا تحت السيطرة"، لتفكيك عبوة ناسفة

قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن العبوة الناسفة كانت محمولة على دراجة نارية، فيما وقع الانفجار قرب قاعة "سافوي" السينمائية.

لا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات، الأحد، في كولومبو ومناطق أخرى قريبة.