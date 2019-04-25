قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إن "كل المؤشرات "تدل على أن تفجيرات يوم الأحد التي قتلت 359 شخصا في سريلانكا استلهمت نهج تنظيم داعش.
وقال بومبيو في المقابلة مع قناة (سي.بي.إسنيوز) "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش ".
نفذت قوات الجيش في سريلانكا "تفجيرا تحت السيطرة"، لتفكيك عبوة ناسفة
وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن العبوة الناسفة كانت محمولة على دراجة نارية، فيما وقع الانفجار قرب قاعة "سافوي" السينمائية.
لا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات، الأحد، في كولومبو ومناطق أخرى قريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: المؤشرات تدل على أن هجمات سريلانكا استلهمت نهج داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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