كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات وعمليات تابعة لميليشيات الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية أمس الأربعاء غرفة اتصالات وعمليات تابعة لميليشيا الحوثى الإنقلابية فى مديرية ساقين بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر ميدانى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات التحالف العربى شنت عدة غارات على مواقع للميليشيات فى جبال أبو عريج بمديرية ساقين كانت تستخدمها الميليشيات كغرفة اتصالات وعمليات لادارة المعارك .

وأشار إلى ان الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيات فى المنطقة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات.