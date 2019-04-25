حضرموت تحتفل بالذكرى الـ3 لتحريرها من القاعدة.. رسائل عرفان للتحالف

احتفلت محافظة حضرموت اليمنية، الأربعاء، بالذكرى الثالثة لتحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي بعروض عسكرية، موجهة رسائل عرفان لدول التحالف العربي التي وقفت خلف ذلك الإنجاز.

وكشف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني أن الجيش وبإسناد من التحالف العربي تمكن من استعادة 80 طنا من الأسلحة التي سلمتها مليشيا الحوثي لتنظيم القاعدة الإرهابي في مايو/أيار 2015.

وذكر المسؤول اليمني أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران سهلت عملية سيطرة تنظيم القاعدة على حضرموت، بعد انقلابها على الشرعية، ووجهت القيادات التابعة لها في المنطقة الثانية بتسليم الألوية والمعسكرات بكل أسلحتها ومؤسسات الدولة لتنظيم القاعدة الإرهابي.





وأوضح أن الجيش اليمني استعاد أكثر من 80 طنا من الأسلحة التي نهبتها العناصر الإرهابية عقب تحرير المحافظة، بينما هربت الكثير من العتاد للمليشيا الحوثية واستولت على ما تبقى.

وقال البحسني إن "القاعدة سعى خلال فترة سيطرته إلى تشكيل قوة عسكرية مدربة، وقام بإنشاء معسكرات وشراء الأسلحة بالأموال المنهوبة، كما زرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والأماكن والمنشآت الحيوية".



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وأضاف "دمر وأحرق الإرهابيون كافة أقسام الشرطة والمحاكم، كما فخخوا السجون ودمروا الميناء، ونهبوا كل أجهزة الملاحة والأرصاد، والمؤسسات الحكومية وأحرقوا إذاعة المكلا، ما تسبب بخسائر تقدر بالمليارات".

وثمن قائد المنطقة العسكرية في رسائل عرفان لدور التحالف العربي في دعمه عملية تحرير مدينة المكلا وسواحل حضرموت، والاستجابة العاجلة لمقترح تقدمت به القيادات الشرعية العسكرية والاجتماعية والسياسية الحضرمية.

كما ثمن الدعم لإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية والدعم الإغاثي والتنموي، لافتا إلى أن 24 أبريل/نيسان 2016 كان علامة فارقة ومضيئة في تاريخ وتجربة الحرب على الإرهاب، ومكسبا ثمينا للنخبة الحضرمية والبلد.





وفي حفل الذكرى الثالثة لقوات المنطقة العسكرية الثانية استعرض الجيش كافة الفنون القتالية والآليات والمعدات العسكرية والأمنية المقدمة من التحالف العربي، ورافق ذلك عروضا موازية للدفاع المدني وفرق الهندسة العسكرية.