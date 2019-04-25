شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة صعدة.

وذكر موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، أن قوات الجيش الوطني رصدت تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها الميليشيا عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مديرية كتاف.

واستهدفت قوات الجيش في المنطقة ذاتها تحركات للعناصر الانقلابية وقتلت ثمانية منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران.