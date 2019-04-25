شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المحادثات مع الصين تسير على ما يرام والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين في البيت الأبيض قائلاً: "نحن نحقق أداءً جيدًا بشأن التجارة وأداءً جيدًا مع الصين".
ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في الثلاثين من أبريل الجاري في بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو المقبل في واشنطن.
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