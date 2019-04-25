شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على ميليشيات حزب الله والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف ميليشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

»عقوبات جديدة

وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الانترنت، أمس، بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات، منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة مالية تصل لعشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى تعطيل آليات ميليشيات حزب الله المالية، في خطوة إضافية من حزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران وأذرعها بالمنطقة.

»تخف وخداع

وقالت الخارجية قبل العقوبات الجديدة: إن «حزب الله يحاول التخفي وراء قناع الدفاع عن لبنان»، مشيرة إلى أن «إيران تستخدم الإرهاب كأداة أساسية لتسيير الدولة، لكن الولايات المتحدة ستواصل الضغط عليها وعلى وسطائها في المنطقة».

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من جانبه، صرح مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب، ميشيل إيفانوف، بأن واشنطن تسعى للحصول على معلومات تتعلق بتمويل ميليشيات حزب الله.

وأعلن المسؤول الأمريكي، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تخص أنشطة ميليشيات حزب الله المالية.

»عقوبات أوروبية

ومنذ العام 2013، اعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا أن الجناح العسكري لـ«حزب الله»، منظمة إرهابية.

وكان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، بريان هوك، كشف الشهر الماضي أن إيران تقدم سنوياً حوالي 700 مليون دولار لميزانية ميليشيات حزب الله اللبنانية، وأن عودة العقوبات حالت دون استمرار هذا الدعم المالي.

وأدرجت الولايات المتحدة ميليشيات حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في سوريا، ويساهم بدعم الميليشيات الحوثية في اليمن، على لائحتها للمنظمات الإرهابية، وفرضت عليه وعلى كوادره عقوبات اقتصادية ومصرفية.