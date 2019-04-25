شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يؤكد دعم المملكة لـ«لبنان» بكل طوائفه والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الأربعاء، حرص بلاده على متانة العلاقة مع المملكة، مشيرا إلى أن السعودية كانت سباقة في الاهتمام بقضايا لبنان ودعمه بكل طوائفه.

ورحب الحريري، في كلمة بندوة عن العمل الإنساني عقدت أمس في بيروت، بالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبدالله الربيعة والوفد المرافق، معتبراً أن زيارتهم إلى لبنان تأتي في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة ولبنان منذ عشرات السنوات، وهي دليل على استمرار هذه العلاقة، التي نحرص كل الحرص على ديمومتها وتطورها.

وأشار الحريري إلى أن زيارة وفد المملكة حافلة باللقاءات الشاملة لمختلف المرجعيات السياسية والدينية اللبنانية، ما يؤشر على الرغبة الحقيقية للقيادة السعودية في التأكيد على تعميق روابط الإخوة مع الأشقاء اللبنانيين ودعم وحدة واستقلال وسيادة بلاده وصيغة العيش المشترك بين كافة مكوناته الفريدة في المنطقة، وتحصين وجوده من تداعيات الحرائق والأزمات والتدخلات التي تعصف بالعديد من الدول. وكان المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الربيعة، قد وصل الإثنين إلى بيروت في مهمة إنسانية لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية للمحتاجين في لبنان.