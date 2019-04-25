هادي: نتعامل إيجابيا لتنفيذ اتفاق الحديدة رغم مماطلة مليشيا الحوثي

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، أن الحكومة الشرعية تتعامل بشكل إيجابي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة، غربي البلاد، رغم مماطلة وتسويف الانقلاب الحوثي وعدم جديته بالانسحاب.

وجدد هادي، خلال استقباله السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون، رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام والخطوات المتخذة في سبيل إرساء معالمه وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود، وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية في مقدمتها القرار 2216، حسب وكالة سبأ الرسمية.

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وثمن هادي موقف بريطانيا ودعمها الحكومة الشرعية ومؤسساتها المختلفة، وآخرها مباركتها وتأييدها انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون.

واعتبر السفير البريطاني انعقاد مجلس النواب اليمني نجاحا إضافيا للشرعية اليمنية، كمنظومة متكاملة يعزز مكانتها محلياً ودولياً.

وثمن جهود الرئيس اليمني والحكومة الشرعية ومواقفها الإيجابية نحو السلام، مؤكدا أهمية إنجاح مساراته، وأن اتفاق ستوكهولم يمثل "جزءا من الحل وليس الحل كله".